Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 33. POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı | PA.edu.tr sınav giriş belgesi

33. POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı | PA.edu.tr sınav giriş belgesi

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM kapsamında müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı giriş yerlerini ilan etti. 25 Mart 2026 itibarıyla adayların erişimine açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte, her adayın hangi tarihte ve hangi sınav merkezinde ter dökeceği netleşti. Emniyet teşkilatına katılma hayali kuran binlerce aday için parkur maratonu resmen başlarken adaylar, arama motorlarında 'POMEM sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? Parkur bilgisi nasıl öğrenilir?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte 33. Dönem POMEM sınav sürecine dair tüm detaylar ve sorgulama ekranı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 16:17
33. POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı | PA.edu.tr sınav giriş belgesi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev almak isteyen adayların katıldığı 33. Dönem POMEM sürecinde en kritik aşamalardan birine girildi. Polis Akademisi Başkanlığı (pa.edu.tr) üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik (parkur) sınavına girecekleri yerler ile sınav tarihleri açıklandı. Aday belirleme ön başvuru sonuçlarının ardından beklenen bu duyuru, adayların sınav merkezlerini ve mülakat takvimlerini öğrenmelerini sağladı. Sınav giriş belgeleri, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek olup yalnızca dijital ortamda e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 33. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı ve adayların sınav günü uyması gereken kurallar.

33. POMEM sınav giriş belgesi

33. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis adayları, 33. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında yer alan "Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı" merkezlerini öğrenmek için www.pa.edu.tr internet adresini kullanmalıdır. Bu adrese giriş yaptıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sistem üzerinden sınav giriş bilgilerine ulaşılabilir. Önemli bir detay olarak; adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan bu resmi duyuru, tüm adaylar için tebliğ niteliği taşımaktadır.

PA.edu.tr sınav giriş belgesi

33. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

33. Dönem POMEM sınav süreci aşamalı olarak ilerlemektedir. İlan edilen sınav merkezlerinde adaylar öncelikle Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemlerine tabi tutulacaklardır. Bu aşamaları, özellikle de fiziki yeterlilik parkurunu başarıyla tamamlayan adaylar için bir sonraki adım mülakat sınavı olacaktır. Mülakat sınavı aşamasının tarihi, fiziki sınavlar tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ileri bir tarihte duyurulacaktır.

33. POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı

POMEM SINAVINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav merkezine gidecek olan adayların hem yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hem de güvenlik kuralları konusunda titiz davranmaları gerekmektedir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

  • Elektronik Cihaz Yasağı: Sınav binalarına cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı, akıllı saat veya benzeri hiçbir elektronik eşya ile girilmesine izin verilmeyecektir.
  • Yasaklı Maddeler: Adayların yanlarında kesici, delici aletler ile yanıcı veya parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir.
  • Sınav Belgesi Çıktısı: İnternetten alınan sınav giriş bilgisinin çıktısının sınav günü yanınızda bulunması işlemlerinizi hızlandıracaktır.
  • Zamanlama: Sınav giriş belgesinde belirtilen saatten makul bir süre önce sınav merkezinde hazır bulunmak, olası gecikmelerin önüne geçecektir.
