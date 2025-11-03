Bursa'da deprem! Son dakika 3 Kasım Bursa'da deprem mi oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Şehrin birçok ilçesinden hissedilen sarsıntı sonrası sosyal medyada "Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündem oldu. AFAD'ın açıklamasına göre, depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Saat 15:35'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı, Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Manisa ve çevre illerde de hissedildi. Peki, 3 Kasım Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem hissedildi mi?

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 15:35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.02 kilometre olarak ölçüldü. Bu sarsıntı Bursa'nın birçok noktasında hissedildi.