Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları öğrencilerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Adaylar, işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden, açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirecek. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması için bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi büyük önem taşıyor. 2026 LGS başvuru tarihleri ve tüm ayrıntılar ise resmi kılavuz aracılığıyla yakından takip ediliyor. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır 2026? LGS son başvuru tarihi ne zaman?

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzunu yayımladı. Buna göre, LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören bilgi de rehberde yer alan esaslar düzeyinde başvurularını yapabileceksiniz. Bu konudaki başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan 2026'ya kadar ilgili e-posta bilgileri gönderilecek; belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan 2026'ya kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrencilerin başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edilebilir.

LGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

3 Haziran 2026 tarihinde yayımlanacak LGS sınava giriş belgesi, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak. Bu belgeler mühürlenip, onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS NE ZAMAN 2026?

LGS 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 10 Temmuz 2026'da www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihleri 13-14 Temmuz'da olacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.