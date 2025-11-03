3 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda neler var?

Pazartesi gecesi televizyon keyfi tekrar başlıyor! 3 Kasım 2025 akşamında, öne çıkan yayın kuruluşları – Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğerleri – izleyiciyle buluşuyor. Dizi severler ve program izleyicileri, "Bu akşam ne izleyebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Gündüz kuşağından akşam kuşağına, her kanal kendi izleyicisine yönelik yapımlar hazırlamış durumda. İşte bu akşam için planlanan yayın akışı ve hangi dizinin hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar…

3 KASIM BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Gözleri KaraDeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

23.30 Gözleri Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bereketli Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Batman Kara Şövalye

23.00 Batman Kara Şövalye

22.45 Veliaht

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.35 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Cennetin Çocukları

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye