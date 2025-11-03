3 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda neler var?

Pazartesi gecesi televizyon keyfi tekrar başlıyor! 3 Kasım 2025 akşamında, öne çıkan yayın kuruluşları – Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğerleri – izleyiciyle buluşuyor. Dizi severler ve program izleyicileri, "Bu akşam ne izleyebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Gündüz kuşağından akşam kuşağına, her kanal kendi izleyicisine yönelik yapımlar hazırlamış durumda. İşte bu akşam için planlanan yayın akışı ve hangi dizinin hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar…
3 KASIM BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Gözleri KaraDeniz
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
23.30 Gözleri Karadeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bereketli Topraklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Batman Kara Şövalye
23.00 Batman Kara Şövalye
22.45 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.35 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Cennetin Çocukları
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye