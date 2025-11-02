CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 2 Kasım Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 2 Kasım Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Hem yatırımcılar hem de birikimlerini güvence altına almak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle gram altındaki değişim, piyasalardaki genel yönü belirleyen en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Merkez Bankası’nın para politikası kararları ve FED’in faiz indirim sinyalleri, altının seyrinde belirleyici rol oynarken, döviz kurlarındaki dalgalanma da fiyatlara doğrudan yansıyor. Peki, gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? Tam ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte, 2 Kasım Pazar canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 2 Kasım Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında rüzgar tersine dönmüş durumda. Son aylarda peş peşe rekorlar kırarak yatırımcısına kazandıran altın, yeniden düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmesi, fiyatlarda aşağı yönlü harekete zemin hazırladı.ABD Merkez Bankası (FED)'in 25 baz puanlık faiz indirimi altın için beklenen ivmeyi oluşturmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararı da piyasada kayda değer bir yükseliş etkisi yaratamadı. Peki, 2 Kasım Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5411.59 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5412.39 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.02 (Alış) - 42.09 (Satış)

◼EURO: 48.46 (Alış) - 48.65 (Satış)

◼STERLİN: 55.15 (Alış) - 55.42 (Satış)

2 Kasım Pazar canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 KASIM 2025

Gram Altın Alış: 5.411,59 ₺

Gram Altın Satış: 5.412,39₺

Çeyrek Altın Alış: 9.136,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.222,00₺

Yarım Altın Alış: 18.272,00₺

Yarım Altın Satış: 18.433,00₺

Tam Altın Alış: 36.431,00₺

Tam Altın Satış: 36.719,00₺

Ata Altın Alış: 37.384,00₺

Ata Altın Satış: 37.734,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.098,34₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.335,52₺

Gümüş Alış: 65.80₺

Gümüş Satış: 65.90₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Kasım Pazar günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

Dolmabahçe'de kritik derbi!
Tedesco'dan flaş karar! Derbide...
DİĞER
Galatasaray'da tribünler Barış Alper Yılmaz için ikiye bölündü! Yıldız isimden ilk açıklama geldi...
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Yalçın’dan F.Bahçe'ye özel plan!
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32