CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın piyasasında hareketli seyir devam ederken, hem yatırımcıların hem de tasarruf sahiplerinin gözü kulağı anlık fiyat değişimlerinde. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, özellikle gram fiyatındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın faiz adımları ve FED’den gelen olası indirim mesajları, altının değerini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Buna ek olarak döviz kurlarındaki her hareket, altın fiyatlarına doğrudan yansımayı sürdürüyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 3 Kasım Pazartesi altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın piyasasında rüzgar tersine dönmüş durumda. Son aylarda peş peşe rekorlar kırarak yatırımcısına kazandıran altın, yeniden düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmesi, fiyatlarda aşağı yönlü harekete zemin hazırladı.ABD Merkez Bankası (FED)'in 25 baz puanlık faiz indirimi altın için beklenen ivmeyi oluşturmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararı da piyasada kayda değer bir yükseliş etkisi yaratamadı. Peki, 3 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5413.44 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5414.24 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 3 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.05 (Alış) - 42.08 (Satış)

◼EURO: 48.51 (Alış) - 48.57 (Satış)

◼STERLİN: 55.11 (Alış) - 55.39 (Satış)

3 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 KASIM 2025

Gram Altın Alış: 5.413,44 ₺

Gram Altın Satış: 5.414,24₺

Çeyrek Altın Alış: 9.141,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.223,00₺

Yarım Altın Alış: 18.281,00₺

Yarım Altın Satış: 18.434,00₺

Tam Altın Alış: 36.449,00₺

Tam Altın Satış: 36.721,00₺

Ata Altın Alış: 37.402,00₺

Ata Altın Satış: 37.735,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.100,84₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.335,70₺

Gümüş Alış: 65.99₺

Gümüş Satış: 66.05₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Kasım Pazartesi günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
DİĞER
Beşiktaş’ta acı tablo! Derbi sonrası Kartal’ı yıkan istatistik...
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58
Daha Eski
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 23:57
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 23:57
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57