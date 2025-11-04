Kapalı Çarşı'da altın fiyatları | 4 Kasım Salı gram, çeyrek altın ne kadar? Canlı altın alış-satış

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.394,99 TL GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.395,74 TL

Kırılan rekorların ardından düşüşe geçen altın fiyatları, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından en sık takip edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Merkez Bankası ve FED'in faiz indiriminin ardından ibrenin aşağı yöne kaydığı altın, haftanın ilk gününü de düşüşle kapattı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda gün sonunda 4 bin 13 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 5 milyon 585 bin lira oldu. İşte 4 Kasım Salı canlı altın alış-satış fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 4 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.05 (Alış) - 42.08 (Satış)

◼EURO: 48.45 (Alış) - 48.51 (Satış)

◼STERLİN: 55.51 (Alış) - 55.30 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.394,99₺

▶Gram Altın Satış: 5.395,74₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.015,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.100,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.030,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.189,00₺

▶Tam Altın Alış: 35.686,91₺

▶Tam Altın Satış: 36.400,89₺

▶Ata Altın Alış: 36.802,13₺

▶Ata Altın Satış: 37.740,80₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.066,95₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.111,38₺

▶Gümüş Alış: 64,61 ₺

▶Gümüş Satış: 64,66 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Kasım Salı günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.