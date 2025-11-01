1 KASIM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 1 Kasım Cumartesi TV'de hangi diziler ve maçlar var?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 1 Kasım Cumartesi TV yayın akışı belli oldu. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için bugün birbirinden iddialı diziler, eğlenceli programlar ve sürükleyici filmler ekranlarda olacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? 1 Kasım Cumartesi TV'de hangi diziler ve maçlar var? 1 Kasım TV yayın akışı!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 1 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu. Hafta sonunu evde, sıcak bir kahve eşliğinde geçirmek isteyenler için bugün televizyon ekranları birbirinden iddialı diziler, eğlenceli programlar ve sürükleyici filmlerle dolu. Gündüz kuşağında magazin ve yarışma programları izleyicilerle buluşurken, akşam kuşağında ise popüler diziler ve eğlence programları büyük bir rekabete sahne olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? 1 Kasım Cumartesi TV'de hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? İşte tüm kanalların detaylı 1 Kasım 2025 Cumartesi yayın akışı!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

23:45 Arka Sokaklar

02:30 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

05:15 Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Kuruluş Orhan

13: 15 Aşk ve Gözyaşı

16: 00 Gözleri Karadeniz

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Aynadaki Yabancı

00: 20 Aşk ve Gözyaşı

03: 00 Kardeşlerim

05: 30 Bir Gece Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Yavru ile Katip

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Kral Kaybederse

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

00:30 Sahipsizler

03:00 Yüksek Sosyete

05:00 Hanım Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.13 İstiklal Marşı

05.15 Yedi Numara

06.00 Benim Güzel Ailem

08.35 Kod Adı Kırlangıç

10.10 Hayallerinin Peşinde

11.10 Taşacak Bu Deniz

14.50 Cennetin Çocukları

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Cennetin Çocukları

04.20 Yedi Numara

05.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

21:45 Bulgaristan - Türkiye / Canlı

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

