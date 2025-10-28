CANLI SKOR ANA SAYFA
28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim 2025 Salı günü öğrenciler ve veliler “28 Ekim okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hangi kararı aldı? Öğrenciler 28 Ekim’de ders yapacak mı, yoksa resmi tatil uygulaması nedeniyle okullar kapalı mı olacak? İşte 28 Ekim okulların çalışma durumu ve detaylı bilgiler…

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:31
28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim'de okulların durumunu merak edenler için cevap burada! "28 Ekim okullar tatil mi?" sorusu özellikle öğrenciler ve veliler arasında gündemde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan, 28 Ekim arife günü bazı okullarda yarım gün veya tam gün tatil uygulanabiliyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler "28 Ekim okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim'de öğrenciler tatilde mi olacak, yoksa okula gidip kısa bir ders programı mı uygulanacak? Detaylar haberimizde...

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak yarım gün tatil sayılıyor.

28 Ekim 2025 okullar tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Çoğu okul ve kamu kurumunda çalışmalar saat 13:00 itibarıyla sona eriyor, tatil uygulaması öğleden sonra başlıyor. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, bayram hazırlıkları için yeterli zamanı bulabiliyor.

28 Ekim 2025 okullar tatil mi?

29 EKİMT TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu tarihte okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı oluyor. Özel sektörde ise bazı iş yerleri, çalışanlarına ek mesai ücreti ödeyerek resmi tatil gününde çalışabiliyor.

