28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim'de okulların durumunu merak edenler için cevap burada! "28 Ekim okullar tatil mi?" sorusu özellikle öğrenciler ve veliler arasında gündemde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan, 28 Ekim arife günü bazı okullarda yarım gün veya tam gün tatil uygulanabiliyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler "28 Ekim okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, 28 Ekim'de öğrenciler tatilde mi olacak, yoksa okula gidip kısa bir ders programı mı uygulanacak? Detaylar haberimizde...

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak yarım gün tatil sayılıyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Çoğu okul ve kamu kurumunda çalışmalar saat 13:00 itibarıyla sona eriyor, tatil uygulaması öğleden sonra başlıyor. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, bayram hazırlıkları için yeterli zamanı bulabiliyor.

29 EKİMT TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu tarihte okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı oluyor. Özel sektörde ise bazı iş yerleri, çalışanlarına ek mesai ücreti ödeyerek resmi tatil gününde çalışabiliyor.