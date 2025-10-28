CANLI SKOR ANA SAYFA
28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2025 okullar, bankalar, eczaneler, borsa, hastaneler açık mı? İşte detaylar!

28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2025 okullar, bankalar, eczaneler, borsa, hastaneler açık mı? İşte detaylar!

Vatandaşlar, 28 Ekim 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? sorusunun yanıtını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim ise yarım gün mesai uygulanacak özel günlerden biridir. Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar ve öğrenciler, “28 Ekim resmi tatil mi, okullar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:31
28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2025 okullar, bankalar, eczaneler, borsa, hastaneler açık mı? İşte detaylar!

Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar ve öğrenciler, "28 Ekim resmi tatil mi, okullar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken "28 Ekim 2025 resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Ekim günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Salı günü okullar ve kamu kurumları tatil mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl da 28 Ekim 2025 Salı günü öğle saatine kadar kamu kurumları açık olacak, öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim'de tüm yurtta resmi tatil ilan edildiğinden, kamu ve özel sektör çalışanları izinli sayılacak. Tatil sonrası normal mesai düzeni 30 Ekim Perşembe günü başlayacak.

28 Ekim 2025 Bankalar, Eczaneler, Borsa, Hastaneler Açık mı? İşte Detaylar

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu kurumları, belediyeler, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu 28 Ekim'de öğleye kadar açık, öğleden sonra ise kapalı olacak.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olduğu için bankalar sabah saatlerinde açık, öğleden sonra kapalı olacak. Banka şubeleri genellikle 09.00 – 12.30 saatleri arasında hizmet verir.

28 EKİM SALI GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler de 28 Ekim'de öğleye kadar açık, öğleden sonra ise kapalı olacak. Ancak tatil dönemlerinde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim boyunca nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Vatandaşlar "nöbetçi eczane" listesini eczacılar odasının internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden öğrenebilir.

28 Ekim 2025 Bankalar, Eczaneler, Borsa, Hastaneler Açık mı? İşte Detaylar

BORSA İSTANBUL 28 EKİM GÜNÜ AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BIST), 28 Ekim 2025'te yarım gün işlem görecek. Sabah seansı normal şekilde yapılacak. Öğle saatlerinde borsa kapanacak ve öğleden sonra işlem olmayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü borsa tamamen kapalı olacak. İşlemler 30 Ekim Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Kamu hastaneleri ve devlet kurumları 28 Ekim 2025'te yarım gün hizmet verir. Sabah poliklinik hizmetleri devam eder, Öğleden sonra resmi tatil başlar, sadece acil servisler hizmet verir. Özel hastaneler ise genellikle tam gün açık olur ancak randevu almak için önceden iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

