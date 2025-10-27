CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Miyase Türkel, ünlü yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 2023 yılında yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katılarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezonun şampiyonu olmuştur. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışan Miyase Türkel, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 2023 sezonunda kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışmaya katılan Miyase, mutfaktaki hünerleri ve oyun zekâsıyla sezonu birinci tamamlamayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programının tanınan yarışmacılarından biridir. 2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde etmiştir. 2025 yılında ise 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştür.

GELİNİM MUTFAKTA 2025

Gelinim Mutfakta, Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan, Türkiye'nin popüler bir yemek yarışması programıdır. Programın ana konsepti, geleneksel Türk toplumundaki gelin-kaynana ilişkisini rekabetçi bir mutfak ortamına taşımaktır.

ATV CANLI YAYIN

REKLAM - idefix
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!
DİĞER
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! 15:10
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 15:06
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 14:31
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:43
Nafia Kuş Aydın Dünya Şampiyonu oldu! Nafia Kuş Aydın Dünya Şampiyonu oldu! 14:51
Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi 14:57
Daha Eski
Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki! Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki! 11:31
Alonso'dan Arda'ya dikkat çeken sözler! Alonso'dan Arda'ya dikkat çeken sözler! 11:34
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:00
F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... 12:18
Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:56
Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... 13:08