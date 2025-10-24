Excalibur’un Gücü RE:PLAY Turnuvasında Oyuncularla Buluştu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Excalibur, Intel ve Teknosa iş birliğiyle 18 Ekim 2025'te M1 Adana AVM'de gerçekleşen RE:PLAY etkinlik serisi, sekizinci durağında oyun ve teknoloji severleri bir araya getirdi.

Gün boyu süren etkinlik, yarışmalar ve sürpriz aktivitelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin son durağı, 26 Ekim'de Ankara Nata Vega AVM'de gerçekleşecek.

Excalibur G870 deneyimi, en çok ilgi çeken bölüm oldu

Etkinlik boyunca alana gelen yaklaşık 700'e yakın ziyaretçi, hem yarışmalarda hem de deneyim alanlarında keyifli vakit geçirdi. Günün en çok ilgi gören bölümü, Intel Core işlemcili Excalibur'un güçlü G870 serisi bilgisayarlarında oynanan Forza Horizon 5 deneyimiydi. Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde sanal pistlerde hız sınırlarını zorlarken, alanda kurulan özel pistteki RC araba yarışlarıyla da gerçek dünyada adrenalini doruklarda hissetti.

İlk 5 yarışmacı ödüle layık görüldü

M1 Adana AVM'de kayıt yaptıran katılımcılara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi armağan edilirken, turnuvada öne çıkan ilk 5 yarışmacı ödüllerini sahnede teslim aldı.

Cosplayerların renk kattığı atmosfer, ziyaretçilere eğlence ve teknolojiyi bir arada yaşattı.

500.000 TL değerinde büyük ödül

RE:PLAY, toplamda 9 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 9 finalist, büyük ödül olan 500.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

