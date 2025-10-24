CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 500 Bin Sosyal Konut Projesi detayları belli oluyor! TOKİ 500 bin Konut Projesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

500 Bin Sosyal Konut Projesi detayları belli oluyor! TOKİ 500 bin Konut Projesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Türkiye’nin konut tarihine damga vuracak projelerden biri olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Pek çok kişi, “TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?”, “TOKİ başvuru şartları nelerdir?” ve “Başvuru nereden yapılacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
500 Bin Sosyal Konut Projesi detayları belli oluyor! TOKİ 500 bin Konut Projesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutluk dev proje ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması hedefleniyor. Projeye ilişkin tüm detayların Cuma günü yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Lansman töreni, daha önce "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Bu büyük proje, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla güvenli konutlara sahip olmasını amaçlarken, şehirlerdeki konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengelemeyi de hedefliyor. Peki, TOKİ 500 bin Konut Projesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

AHaber CANLI YAYIN

Kerem'den F.Bahçe'ye 44 milyonluk gelir!
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
DİĞER
Galatasaray'da Victor Osimhen 2025 yılına damga vurdu! Yıldız isimleri geride bıraktı...
CHP'de gözler şaibeli kurultay davasında! Hangi senaryolar masada? Bölünme kaçınılmaz
Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler!
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu" Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu" 09:17
G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek! G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek! 09:08
Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! 08:26
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Daha Eski
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40