500 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLANDI! TOKİ Sosyal Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye’nin konut tarihine damga vuracak projelerden biri olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Pek çok kişi, “TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?”, “TOKİ başvuru şartları nelerdir?” ve “Başvuru nereden yapılacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, TOKİ Sosyal Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:40
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutluk dev proje ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması hedefleniyor. Projeye ilişkin tüm detayların Cuma günü yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Lansman töreni, daha önce "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Bu büyük proje, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla güvenli konutlara sahip olmasını amaçlarken, şehirlerdeki konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengelemeyi de hedefliyor. Peki, TOKİ 500 bin Konut Projesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

