Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasında son durum!

2025 yılında Türkiye'de saatlerin geri alınarak kış saatine geçilip geçilmeyeceği, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Sonbahar aylarının gelmesiyle günlerin erken kararması ve sonbahar ekinoksunun yaşanması, kış saati uygulamasının ne zaman başlayacağı sorusunu gündeme getirdi. 23 Eylül'de gerçekleşen sonbahar ekinoksu ile birlikte Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye daha dik açıyla vuruyor ve böylece Güney Yarım Küre'de ilkbahar, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi resmen başlamış oluyor. Öte yandan, Avrupa'da 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak ve kış saatine geçilecek. Peki, Türkiye'de 2025 yılında saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLIYOR MU?

2016 yılında Bakanlar Kurulu, Türkiye genelinde saat uygulamasıyla ilgili önemli bir karar aldı. Yaz ve kış saati değişikliği uygulaması sona erdirildi ve gün ışığından maksimum fayda sağlamak amacıyla yıl boyunca ileri saat uygulaması benimsenmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, ülke çapında yürürlükte olan GMT+3 zaman dilimindeki yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiği duyuruldu. Bu karar doğrultusunda, her yıl saatlerin geri alınması uygulaması iptal edildi.

Bakanlar Kurulu kararı şu şekilde ifade edildi;

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."

Sonuç olarak, 2016'dan beri uygulanan ve saatlerin bir saat ileri alınması ile başlayan sistem, yıl boyunca geçerli olup kış saati uygulaması artık yapılmamaktadır.

GECELERİN UZAMAYA BAŞLADIĞI TARİHLER VE GÜNDÖNÜMLERİ

Gecelerin uzamaya başlaması, kış gündönümü olarak bilinen yaklaşık 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Bu dönemde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne tam dik açıyla ulaşır. Kuzey yarımkürede bu tarihten sonra günler yavaş yavaş uzamaya başlarken, güney yarımkürede günler kısalır. Bu tarih, kuzey için kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilirken, güney için yaz mevsiminin başlangıcıdır. Aynı anda güney yarımkürede yılın en uzun günü yaşanırken, kuzeyde en uzun gece meydana gelir. Ayrıca kuzey yarımkürede en uzun gölge bu gün oluşur.

Yaz gündönümü ise genellikle 21 Haziran civarındadır ve güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik düşer. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede günler kısalmaya başlar, güney yarımkürede ise günler uzamaya devam eder. Bu tarih kuzeyde yazın, güneyde kışın başlangıcıdır. Güney yarımkürede yılın en kısa günü, kuzey yarımkürede ise yılın en kısa gecesi yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gün de bu gündönümüne rastlar.