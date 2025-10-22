İlkay Gündoğan Bodo/Glimt maçında yok mu? İlkay Gündoğan neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlık şoku! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Bodo/Glimt deplasmanına hazırlanan Galatasaray, son antrenmanında beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, idman sırasında yaşadığı kas ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, İlkay Gündoğan'ın bu akşamki maçta forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçında İlkay forma giyecek mi? İlkay Gündoğan neden yok, sakatlandı mı? Detaylar haberimizde...

İLKAY GÜNDOĞAN NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Sarı kırmızılılarda mücadele öncesi son antrenmanı tamamlayamayan İlkay Gündoğan'ın ağrılarının sürdüğü aktarıldı. Tecrübeli isim Bodo/Glimt maçında forma giyip giyemeyeceği şüpheli.

BODO/GLIMT İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Yarın konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev yapan Gündoğan, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giymektedir. İlkay Gündoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından dedesi, Balıkesir'den Almanya'nın Ruhr bölgesine maden işçisi olarak çalışmak üzere göç eden bir işçidir. Gündoğan, Almanya'da büyüdü ve çocuk yaşta futbola ilgi duymaya başladı.

Gündoğan, 3 yaşındayken doğduğu şehrin takımı olan SV Gelsenkirchen-Hessler 06 altyapısında futbola başladı. 1998 yılında Schalke 04 altyapısına transfer oldu. Ancak kısa bir süre sonra yaşadığı büyüme sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemi daha sonra "hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından biri" olarak nitelendiren Gündoğan, 13 yaşına geldiğinde Schalke 04'ün yeniden transfer teklifini, aynı hayal kırıklığını yaşama korkusuyla reddetti.

2 Eylül 2025 tarihinde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile anlaşmaya varan İlkay Gündoğan, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Aynı gün yapılan kulüp açıklamasında, futbolcunun bedelsiz transfer için Manchester City ile anlaşmaya varıldığı ve Gündoğan ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

13 Eylül 2025 tarihinde, Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına çıktı. 4 Ekim 2025 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinde, Galatasaray adına ilk golünü kaydetti.