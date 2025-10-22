FED faiz kararı ne zaman Ekim 2025? | Faiz düşecek mi? İndirim sinyali verildi ama...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Piyasalar 25 baz puan düşüş bekliyor, bu kapsamda faiz %3,75-%4,00'e inebilir. Ancak hükümet kapanması istihdam verilerini erteledi bu sebeple tüketici harcamaları durgun, iş güveni düşük ve enflasyon %2 üstünde. FED faizinin düşmesi sinyali var, ama ekonomik büyüme revizyonları temkinli tutuyor. Peki FED faiz kararı ne zaman Ekim 2025? Faiz düşecek mi? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN EKİM 2025?

ABD Merkez Bankası (FED), Ekim 2025'tek, toplantısını 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek. Faiz kararı, 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Politika faizinde indirim beklentileri yoğunlukta ancak 1 Ekim'de başlayan federal hükümet kapanması, karar sürecini veri eksikliğiyle gölgeliyor. Bu durum, istihdam raporları ve ekonomik göstergelerin yayınlanmasını engelleyerek FED yetkililerini sınırlı verilerle baş başa bırakıyor. Piyasalar, faiz oranının 25 baz puan düşürülmesini %80 olasılıkla fiyatlıyor; bu hamle, mevcut %4,25-%4,50 aralığından %3,75-%4,00'e geçiş anlamına gelecek.

FAİZ DÜŞECEK Mİ?

Birçok kalem faizde indirim sinyalleri verildiğini doğrularken uzmanlar, veri eksikliğinin karar alma sürecini zorlaştırdığını vurguluyor. İş gücü piyasasının mevcut koşullar altında tam olarak okunamadığı bilinirken piyasa katılımcıları, enflasyon baskılarının hafiflemesi ve resesyon sinyallerinin artması durumunda indirimin genişleyebileceğini öngörüyor. FED faiz düşecek mi? sorusuna, sinyaller olumlu yanıt verse de, belirsizlikler temkinli bir tutumu zorunlu kılıyor.

Gelecek yıl için ekonomik projeksiyonlar, büyüme revizyonlarının faiz politikasına etki edeceğini gösteriyor. FED yetkilileri, toplantı sonrası yayınlanacak güncellenmiş tahminlerde enflasyon ve istihdam hedeflerini netleştirecek. Yatırımcılar, dolar endeksindeki dalgalanmaları ve borsa tepkilerini yakından takip ederken, küresel piyasalar da bu kararın yansımalarını bekliyor.