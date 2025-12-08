CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FenerbahçeBeşiktaş ZTK maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ZTK’da kura çekimleri tamamlanırken, futbolseverlerin gözü ilk derbi karşılaşmasına çevrildi. Kupada grup formatına geçilmesiyle birlikte en dikkat çeken eşleşmelerden biri Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? ZTK'da grup aşaması için kura çekiminin tamamlanmasıyla takımların rakipleri belli oldu. En dikkat çekici eşleşme ise hiç şüphesiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan ilk derbi oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe–Beşiktaş ZTK derbisi hangi tarihte yapılacak, maç saat kaçta başlayacak? sorularını yoğun şekilde araştırıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda yeni format sayesinde büyük maçların daha erken oynanması sporseverleri heyecanlandırdı. Grup aşamasında her takım 4 karşılaşmaya çıkacak ve bu önemli derbi, grubun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin güncel bilgiler…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Maçlar 23-24-25 Aralık tarihinde oynanacak.

ZTK kura çekimi CANLI izle! Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'a Salah müjdesi!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Beşiktaş’tan kiralanan oyuncu geri dönüyor! 12 milyon euro opsiyonu vardı...
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
G.Saray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları 07:24
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:05
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:03
"Dennis'in golü güzeldi ama..." "Dennis'in golü güzeldi ama..." 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! 00:44
Trabzonspor İzmir'de kazandı! Trabzonspor İzmir'de kazandı! 00:44
Daha Eski
Trabzonspor zirveyi karıştırdı! Trabzonspor zirveyi karıştırdı! 00:44
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi! 00:43
Trabzonspor 10 kişi kaldı Trabzonspor 10 kişi kaldı 00:43
G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama! G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama! 00:43
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! F.Bahçe'ye transfer müjdesi! 00:43
Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! Buruk'tan Monaco'ya özel taktik! 00:43