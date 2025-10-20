20 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULA💥Sayısal Loto açıklandı mı? Milli Piyango online sorgulama ekranı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
20 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi büyük heyecanla bekleniyor! Vatandaşlar, “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen haftalık çekilişte gözler bir kez daha büyük ikramiyede. Bu haftaki Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucunda büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak konusu oluyor. 20 Ekim Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 21:43
20 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULA | Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta milyonlarca kişinin umut bağladığı Sayısal Loto, bu akşam bir kez daha çekildi. Vatandaşlar, "20 Ekim Sayısal Loto çekilişi açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online sisteminde yayınlanan sonuçlara göre, kazanan numaralar çekilişin ardından açıklanacak. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyenin devredip devretmeyeceği ve kaç kişinin 6, 5+1 veya 5 bilen kategorisinde kazandığı da merak konusu oluyor. Birçok kişi, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını aratıyor. 20 Ekim Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı. Milli Piyango online sorgulama ekranı!

👉 SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR (20 EKİM PAZARTESİ)

1-29-43-53-75-88 Joker: 90 SüperStar: 70

Çılgın Sayısal Loto 13 Ekim

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

👉 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (18 EKİM CUMARTESİ)

10-13-18-39-63-85 Joker: 60 SüperStar: 88

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kazanan numaralar açıklandıktan sonra, sonuçları öğrenmek isteyenler "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden sorgulama yapabilir.
Sorgulama ekranında "Bilet Sorgula" bölümüne giriş yaparak bilet numaranızla anında sonucu öğrenebilirsiniz.

