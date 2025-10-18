CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Barajlarda son durum | 18 Ekim 2025 İstanbul barajları doluluk oranı

Barajlarda son durum | 18 Ekim 2025 İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle dengeli bir seyir izlerken, İSKİ verilerine göre 18 Ekim Cumartesi günü genel seviye %24.3 olarak kaydedildi. Alibeyköy Barajı en yüksek doluluk oranına sahip olurken Kazandere ise yüzde 5'in altındaki seyriyle en az su seviyesine sahip baraj. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? İşte 18 Ekim 2025 İstanbul barajları doluluk oranı...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 09:58
İstanbul'un su geleceği, baraj doluluk oranlarının her gün milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 18 Ekim 2025 itibarıyla İSKİ'nin son raporları, genel doluluk seviyesinin yüzde 24,3 olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu doluluk oranlarının mevsim normallerine yakın olduğunu belirterek, su tasarrufu kampanyalarının önemine dikkat çekerken hangi barajda ne kadar su kaldığını ve tüm detayları sizler için derledik.

18 Ekim barajlarda son durum

DÜŞÜK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

İstanbul'da 18 Ekim Cumartesi en düşük su seviyesine sahip yüzde 2,54 ile Kazandere oldu. Hemen ardından Pabuçdere Barajı yüzde 9,66 ile düşük seviyede seyrederken, Alibey Barajı da yüzde 13,66'lık oranıyla dikkat çekti. Ömerli Barajı yüzde 15,66 ile bu düşük grupta yer alırken, Sazlıdere Barajı yüzde 26,85'e ulaşarak hafif bir toparlanma gösterdi.

ORTA SEVİYEDEKİ BARAJLAR

Orta seviye barajlar arasında Büyükçekmece Barajı yüzde 29,19 ile dengeli bir konumda dururken, Istrancalar Barajı yüzde 29,31 ve Terkos Barajı yüzde 29,7 ile genel ortalamaya yakın düzeyde. Bu barajlar, İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamalarına rağmen, mevsimsel yağışlara bağımlılığı sürdürüyor.

YÜKSEK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

En yüksek doluluk oranları ise Darlık Barajı'nda yüzde 38,4 ve lider konumdaki Elmalı Barajı'nda yüzde 49,43 olarak ölçüldü; bu seviyeler, Anadolu yakasındaki rezervlerin görece daha güçlü olduğunu müjdeliyor ve su tasarrufu kampanyalarının etkisini yansıtıyor.

18 EKİM 2025 İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %15,66

Darlık Barajı: %38,4

Elmalı Barajı: %49,43

Terkos Barajı: %29,7

Alibey Barajı: %13,66

Büyükçekmece Barajı: %29,19

Sazlıdere Barajı: %26,85

Istrancalar Barajı: %29,31

Kazandere Barajı: %2,54

Pabuçdere Barajı: %9,66

