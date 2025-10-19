BARAJ DOLULUK ORANI | 19 Ekim Pazar İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 2025 | İstanbul'un su durumu, milyonlarca şehrin yaşamını doğrudan etkileyen kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. 19 Ekim 2025 tarihli İSKİ raporlarına göre, İstanbul genelinde barajların doluluk oranı %24,13 olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu seviyelerin mevsim normalleriyle uyumlu olduğunu belirtirken, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor. İstanbul'un su güvenliği ve barajlardaki son durum hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Peki hangi baraj ne kadar dolu? İşte 19 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları...

BARAJLARDA SON DURUM

DÜŞÜK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

İstanbul'da 19 Ekim Pazar en düşük su seviyesine sahip yüzde 2,29 ile Kazandere oldu. Hemen ardından Pabuçdere Barajı yüzde 8,74 ile düşük seviyede seyrederken, Alibey Barajı da yüzde 13,29'luk oranıyla dikkat çekti. Ömerli Barajı yüzde 15,52 ile bu düşük grupta yer alırken, Sazlıdere Barajı yüzde 26,39'a düştü.

ORTA SEVİYEDEKİ BARAJLAR

Orta seviye barajlar arasında Büyükçekmece Barajı yüzde 28,85 ile dengeli bir konumda dururken, Istrancalar Barajı yüzde 30,18 ve Terkos Barajı yüzde 29,13 ile genel ortalamaya yakın düzeyde. Bu barajlar, İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamalarına rağmen, mevsimsel yağışlara bağımlılığı sürdürüyor.

YÜKSEK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

En yüksek doluluk oranları ise Darlık Barajı'nda yüzde 37,84 ve lider konumdaki Elmalı Barajı'nda yüzde 49,32 olarak ölçüldü; bu seviyeler, Anadolu yakasındaki rezervlerin görece daha güçlü olduğunu müjdeliyor ve su tasarrufu kampanyalarının etkisini yansıtıyor.

19 EKİM 2025 İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %15,52

Darlık Barajı: %37,84

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %29,13

Alibey Barajı: %13,29

Büyükçekmece Barajı: %28,85

Sazlıdere Barajı: %26,39

Istrancalar Barajı: %30,18

Kazandere Barajı: %2,29

Pabuçdere Barajı: %8,74