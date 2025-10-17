CANLI SKOR ANA SAYFA
Survivor ne zaman başlayacak? Milyonların merakla beklediği Survivor 2026 için geri sayım başladı. Programın beklenen Ocak ayı başlangıç tarihi, "Ünlüler - All Star" formatı ve kadroya katılan ilk yarışmacı Bayhan Gürhan hakkındaki tüm son dakika bilgileri!

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 09:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 08:43
Survivor 2026'nın All Star kadrosunda kimler var? İlk ismi Bayhan olan yeni sezonun diğer ünlü yarışmacıları ne zaman belli olacak? TV8'in fenomen yarışmasının yayın tarihi ve Dominik'teki zorlu mücadeleye dair detaylar merak ediliyor. 2026 Survivor'ın ne zaman başlayacağı ve yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? 2026 Survivor yeni sezon tarihi belli oldu mu, yarışmacılar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların merakla beklenen yarışması Survivor 2026 için resmi yayın tarihi henüz tam olarak açıklanmadı.

SURVIVOR YARIŞMACILARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Survivor 2026'nın kadrosunda yer alacak ilk isim, şarkıcı Bayhan Gürhan olarak resmen açıklandı. Diğer ünlü isimlerin de önümüzdeki haftalarda (Ekim, Kasım, Aralık 2025 dönemi) sosyal medya üzerinden adım adım duyurulması beklenmektedir. Bu duyurular genellikle aralık ayında yoğunlaşır.

