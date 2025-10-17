DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2025 Yerleştirme Takvimi)

CANLI SKOR ANA SAYFA
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 7–13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, ek yerleştirme sonuçlarını tercihlerin bitiminden yaklaşık bir hafta sonra açıklanıyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek tercih işlemleri 7–13 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre, ek yerleştirme sonuçları tercihlerin bitiminden yaklaşık bir hafta sonra ilan ediliyor. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler!

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, tercihler 25–31 Ekim tarihlerinde alınmış ve sonuçlar 7 Kasım'da ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 DGS ek tercih sonuçlarının da Ekim ayının son haftasında açıklanması öngörülmektedir.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

DGS ek tercih işlemleri 13 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erdi.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların, ek yerleştirme için 130 TL tutarındaki tercih ücretini ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER → ÖDEMELER bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatırmaları gerekiyordu.

DGS EK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

