Akdeniz'de korkutan DEPREM | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dakika deprem haberleri... Akdeniz Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirlenen sarsıntının şiddeti 4,4 ve derinliği ise 2,5 km olarak duyuruldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının detaylarını sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de kaydedilen depremin merkez üssü Akdeniz, Girit Adası açıkları olarak belirlendi. Yerin 2,5 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntının şiddeti önce 4,3 olarak hesaplandı. Birkaç dakika içinde depremin büyüklüğünü revize eden Kandilli, şiddeti 4,4 olarak güncelledi.

AFAD ŞİDDETİNİ 4,3 ÖLÇTÜ

AFAD'ın resmi internet sitesi ve X hesabında ise depremin şiddeti 4,3 olarak belirtildi. Saat 07.20'de kaydedilen depremin derinliği ise 6,34 km ölçüldü. Henüz bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadığı bilinirken sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.