CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Akdeniz'de korkutan DEPREM | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de korkutan DEPREM | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi

Akdeniz'de deprem... Akdeniz güne depremle başladı. Girit Adası açıklarında saat 07.20'de bir sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ölçerken merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirlenen sarsıntının, yerin 2,5 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi? 16 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 07:42 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 07:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akdeniz'de korkutan DEPREM | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri... Akdeniz Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirlenen sarsıntının şiddeti 4,4 ve derinliği ise 2,5 km olarak duyuruldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının detaylarını sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de kaydedilen depremin merkez üssü Akdeniz, Girit Adası açıkları olarak belirlendi. Yerin 2,5 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntının şiddeti önce 4,3 olarak hesaplandı. Birkaç dakika içinde depremin büyüklüğünü revize eden Kandilli, şiddeti 4,4 olarak güncelledi.

Deprem son dakika 16 Ekim

AFAD ŞİDDETİNİ 4,3 ÖLÇTÜ

AFAD'ın resmi internet sitesi ve X hesabında ise depremin şiddeti 4,3 olarak belirtildi. Saat 07.20'de kaydedilen depremin derinliği ise 6,34 km ölçüldü. Henüz bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadığı bilinirken sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

G.Saray'dan Adjetey harekatı!
F.Bahçe'den ara transferde bomba hamle!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Talisca ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 00:17
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:17
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 00:17
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 00:17
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 00:17
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 00:17
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 00:17
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 00:17
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 00:17