Haberler Haberler 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | 15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?

15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili takvimi öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Adaylar, “MEB öğretmen atamaları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi belli mi?” sorularına yanıt arıyor. 15 bin öğretmen atamasına dair branş dağılımı, başvuru şartları ve mülakat tarihleri hakkında resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 15:42
MEB 15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak? Binlerce öğretmen adayı, 2025 yılı atama duyurusu için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirmiş durumda. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş kontenjanları açıklandı mı? soruları gündemde yer alıyor. MEB'in açıklayacağı yeni takvime göre başvuru, mülakat ve sonuç tarihleri netleşecek. Peki, 15 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "15 Bin Öğretmen Atamasına İlişkin Tercih ve Atama Kılavuzu"nu yayınladı. Adaylar, belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.

