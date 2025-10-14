CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? 11 Ekim’de oynanan Bulgaristan karşılaşmasının ardından A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden Türkiye, Gürcistan karşısında da galibiyet peşinde olacak. Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Futbolseverler, maçın tarih ve saatini merak ediyor. Türkiye'nin Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı kritik mücadele, grubun ikinci sırasındaki Türkiye için önemli bir fırsat olacak. İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise henüz puan kazanamadı. Türkiye-Gürcistan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? Milli takımın Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı stadyum ve tüm detaylar, maç günü öncesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Maç, 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 (TSİ) olarak belirlendi.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan mücadelesi, futbolseverler tarafından TV8 kanalı ve Exxen dijital platformu üzerinden naklen ve canlı olarak takip edilebilecek. Milli Takımımız, gruptaki bu önemli maçı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip!
DİĞER
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
G.Saray'da iki isme görev düştü!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 'portakal' transfer! F.Bahçe'den 'portakal' transfer! 11:12
Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'da iki isme görev düştü! G.Saray'da iki isme görev düştü! 10:46
İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! 10:33
İspanya Bulgaristan maçı detayları! İspanya Bulgaristan maçı detayları! 10:31
F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! 10:05
Daha Eski
Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! 09:57
Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! 09:42
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42