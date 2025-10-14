CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef Türkiye 14 Ekim Salı günü yayınlanmayacak mı? MasterChef bugün yok mu?

MasterChef Türkiye 14 Ekim Salı günü yayınlanmayacak mı? MasterChef bugün yok mu?

MasterChef Türkiye'de 2025'te 14 Ekim Salı günü yayın yapılacak mı? Yeni bölüm ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye yeni bölümü 14 Ekim’de ekranda mı? MasterChef mi yoksa Türkiye Millî Takımı maçı mı TV8’de olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef Türkiye 14 Ekim Salı günü yayınlanmayacak mı? MasterChef bugün yok mu?

Masterchef Türkiye 2025'te yeni bölümler gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, 14 Ekim Salı günü yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde

MASTERCHEF TÜRKİYE 14 EKİM'DE YENİ BÖLÜM GELECEK Mİ?

TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye 2025, bu hafta ekrana gelmeyecek. 14 Ekim 2025 Salı akşamı, kanalın yayın akışında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçı yer aldığı için, program bir günlüğüne yayından kaldırıldı.

Yayın akışına göre, TV8'de o akşam EURO 2026 Eleme Karşılaşması kapsamında Türkiye'nin maçı canlı olarak ekranlara gelecek.

F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip!
F.Bahçe'den 'portakal' transfer!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
G.Saray'da iki isme görev düştü!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 'portakal' transfer! F.Bahçe'den 'portakal' transfer! 11:12
Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? Portekiz - Macaristan maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'da iki isme görev düştü! G.Saray'da iki isme görev düştü! 10:46
İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! İtalyan efsanesinden Kenan Yıldız sözleri! 10:33
İspanya Bulgaristan maçı detayları! İspanya Bulgaristan maçı detayları! 10:31
F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! F.Bahçe'de Skriniar'a sürpriz talip! 10:05
Daha Eski
Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri! 09:57
Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! Tedesco 4 mevkiye takviye istedi! 09:42
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42