MasterChef Türkiye 14 Ekim Salı günü yayınlanmayacak mı? MasterChef bugün yok mu?

Masterchef Türkiye 2025'te yeni bölümler gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki, 14 Ekim Salı günü yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde

MASTERCHEF TÜRKİYE 14 EKİM'DE YENİ BÖLÜM GELECEK Mİ?

TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye 2025, bu hafta ekrana gelmeyecek. 14 Ekim 2025 Salı akşamı, kanalın yayın akışında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçı yer aldığı için, program bir günlüğüne yayından kaldırıldı.

Yayın akışına göre, TV8'de o akşam EURO 2026 Eleme Karşılaşması kapsamında Türkiye'nin maçı canlı olarak ekranlara gelecek.