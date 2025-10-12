TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM PAZAR: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM PAZAR 2025 | 12 Ekim 2025 Pazar TV yayın akışı belli oldu! Bugün televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'de bu akşam ekrana gelecek yapımlar açıklandı. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtları burada! İşte 12 Ekim Pazar gününe ait tüm ulusal kanalların yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Güller ve Günahlar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:40 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Düğün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:30 Dedemin Fişi
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Bir Gece Masalı
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Aynadaki Yabancı
15: 30 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1183.Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.15 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Yerli Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
02:30 Sahipsizler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
14:15 – İtiraf Et
16:15 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye