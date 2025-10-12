ANKARA HAVA DURUMU: 13 Ekim Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 13 Ekim'de hava güneşli mi olacak yoksa bulutlu mu? Sabah saatlerinde sıcaklık kaç derece civarında olacak ve öğleye doğru sıcaklık artacak mı? Akşam saatlerinde yağmur ihtimali var mı ve gece hangi saatlerde etkili olacak? Rüzgâr ve nem oranları dışarıda yapılacak planları nasıl etkileyecek? Gece saatlerinde sağanak yağış ihtimali var mı? Gün boyunca rüzgâr ve nem oranları dışarıda plan yapanları nasıl etkileyebilir? Ankara'da Cumartesi günü hava durumu hakkında merak edilen tüm detayları bu yazıda öğrenebilirsiniz.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haritasına göre, 13 Ekim Pazartesi günü ülkenin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Yağışlar, ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleriyle sınırlı kalacaktır. Bu bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur veya kar beklenmektedir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 Ekim Pazar günü yağmurlu geçen havanın ardından, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hava durumu önemli ölçüde düzelmektedir.

Pazartesi Günü: Hava parçalı bulutlu olacak, en düşük sıcaklık 3°C ile düşüş yaşayacak, ancak gündüz en yüksek sıcaklık 15°C'ye çıkacaktır.

Hafta İçi: Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de hava durumu parçalı bulutlu seyredecektir. Gündüz sıcaklıkları giderek artarak 18°C'ye kadar ulaşacak, gece sıcaklıkları ise 5°C ile 6°C arasında kalacaktır. Önümüzdeki 5 gün boyunca, Pazar günü dışındaki günlerde yağış beklenmemektedir. Soğuk geçen gecelerin ardından gündüzleri 15°C ile 18°C arasında değişen ılık ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacaktır. Rüzgar hızı ise tüm hafta düşük seyretmektedir.