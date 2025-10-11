CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Milli maç bugün! Bulgaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (Muhtemel 11'ler)

Bulgaristan – Türkiye milli maçı bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek! Peki Bulgaristan – Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi? A Milli Takım, deplasmanda önemli bir sınava çıkarken teknik direktör Vincenzo Montella’nın muhtemel 11’i de büyük merak konusu oldu. Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda kimler yer alıyor, maça hangi futbolcular ilk 11’de başlayacak? İşte Bulgaristan – Türkiye maçı canlı yayın bilgileri, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 15:26
Bulgaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bulgaristan – Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Futbolseverler, "Bulgaristan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. A Milli Takım, hazırlık maçında Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Montella yönetimindeki millilerde gözler formda oyuncuların üzerinde. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı TV8 ekranlarında mı olacak, şifresiz canlı izleme linki var mı? İşte maçın başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel ilk 11'ler!

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli heyecan, futbolseverlere şifresiz olarak TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

KRİTİK KARŞILAŞMA ÖNCESİ ANALİZ

E Grubu'na istediği gibi bir başlangıç yapamayan Bulgaristan, ilk iki maçında sahadan mağlup ayrıldı. 4 Eylül'de İspanya'ya 3-0 yenilen Bulgaristan, üç gün sonra oynadığı Gürcistan karşılaşmasında da aynı skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte grup aşamasına sıfır puanla son sırada devam eden Bulgaristan'da, teknik direktör Aleksandar Dimitrov ve öğrencileri üzerindeki baskı giderek artıyor.

Tarihinde yedi kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Bulgaristan, 1994'te turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Ancak 1998'den bu yana Dünya Kupası finallerine katılamayan Bulgarlar, bu kez yeniden sahneye çıkmak istiyor. Yine de grubun favorisi İspanya, zirve yarışında açık ara önde görülüyor. Bulgaristan'ın ikinci sıra için Türkiye ve Gürcistan'la çekişmesi bekleniyor.

İki ülke arasında bugüne kadar 23 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Bulgaristan 7 galibiyet elde ederken, Türkiye 10 kez kazandı, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bulgaristan'ın Türkiye karşısındaki son galibiyeti Ağustos 2005'teki hazırlık maçında geldi. Türkiye ise Haziran 2015'te oynanan son hazırlık maçında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etmişti.

Cumartesi günü oynanacak bu mücadele, iki takım arasında 1977 yılından bu yana oynanacak ilk resmi karşılaşma olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bu iki ülke ilk kez Dünya Kupası eleme grubunda karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip ise eleme grubuna Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek başladı ancak sonrasında İspanya'ya 6-0 yenilerek moral kaybetti. Bu sonuçla Türkiye 3 puanla grubun üçüncü sırasında yer alıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, son dönemde istikrarlı bir performans sergiliyor. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden milliler, o tarihten bu yana Dünya Kupası finallerine katılamasa da, son üç Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye, bu kez hedefini daha yükseğe koymuş durumda. Kadro kalitesi ve genç oyuncu potansiyeliyle milliler, E Grubu'nda ilk iki sırayı almayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Turitsov, Bozhinov, Hristov, Velkovski, Gruev, Chochev, Despodov, Shopov, Dimitrov, Minchev

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan

