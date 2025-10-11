CANLI SKOR ANA SAYFA
EHLİYET YENİLEME SON TARİH! 💥Eski tip sürücü belgesi nasıl ve nereden yenilenir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH! 💥Eski tip sürücü belgesi nasıl ve nereden yenilenir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgeleri için belirlenen yenileme süresi yaklaşıyor. Peki ehliyetinizi ne zamana kadar değiştirmelisiniz? Yeni çipli ehliyet almak için hangi belgeler gerekli, başvuru nasıl yapılır ve ücret ne kadar? 2025 yılı ehliyet yenileme işlemlerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki,Eski tip sürücü belgesi nasıl ve nereden yenilenir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 11:42
EHLİYET YENİLEME SON TARİH! 💥Eski tip sürücü belgesi nasıl ve nereden yenilenir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme son tarihi yaklaşıyor! Eski tip sürücü belgesi nasıl ve nereden yenilenir? Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler için süreç artık oldukça kolay. Nüfus müdürlüklerinden online randevu alınarak yapılan başvuruda hangi evraklar isteniyor, sağlık raporu gerekiyor mu ve eski ehliyet nasıl teslim ediliyor? Ehliyet yenileme işlemi için 2025 yılında ödenecek ücret belli oldu. Peki yeni çipli sürücü belgesi ücreti ne kadar, harç ödemesi nereden yapılır ve dekont nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Eski tip (01.01.2016 tarihinden önce alınmış) sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025'tir. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve kullanmaya devam edenler idari para cezasıyla karşılaşabilecektir.

ESKİ TİP EHLİYET NASIL VE NEREDEN YENİLENİR?

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİ) bağlı Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Başvuru Adımları

Gerekli Evrakları Hazırlayın: Başvurudan önce aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekir:

Sürücü Sağlık Raporu: "Sürücü Olur" ibareli sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından (aile hekimi, özel/devlet hastanesi) almanız gerekir.

  • Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

  • Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı veya Pasaport.

  • Eski Sürücü Belgesi.

  • Adli Sicil Belgesi: Gerek görülmesi halinde istenir (e-Devlet üzerinden alınabilir).

  • Kan Grubu Belgesi (Sağlık raporunda belirtilmemişse).

  • Ücret Dekontu: Yenileme ücretinin yatırıldığına dair dekont (Sistemde görünüyorsa dekont zorunlu değildir).

Randevu Alın: Nüfus Müdürlüklerinden randevu almanız gerekmektedir. Randevunuzu;

  • NVİ'nin İnternet Portalı (randevu.nvi.gov.tr),

  • Alo 199 Çağrı Merkezi veya

  • NVİ Mobil Uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

Başvuruyu Yapın: Randevu gün ve saatinizde tüm belgelerinizle birlikte ilgili Nüfus Müdürlüğü'nde başvurunuzu tamamlayın.

Geçici Belgenizi Kullanın: Başvurunuz onaylandıktan sonra yeni ehliyetiniz basılıp adresinize gönderilene kadar, size verilen Geçici Sürücü Belgesi ile araç kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu belgeyi Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

ESKİ TİP EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

31 Ekim 2025 tarihinden sonra yenileme işlemi yapılması durumunda, ücretin yeni tip ehliyet harç bedeli üzerinden (B sınıfı için harç dahil yaklaşık 7.438,60 TL gibi yüksek bir tutar) hesaplanması öngörülmektedir. Bu nedenle, yenileme işleminizi son tarihi beklemeden tamamlamanız hem maddi hem de yoğunluk açısından önemlidir. Eğer eski ehliyetiniz kayıp, yıpranma veya çalınma gibi nedenlerle yenilenecekse, 31 Ekim 2025'e kadar yine 15 TL ödeyerek yeni tip ehliyete geçiş yapabilirsiniz.

