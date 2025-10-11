CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün Resmi Gazete 11 Ekim Cumartesi 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 11 Ekim Cumartesi 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 11 Ekim 2025 tarihli 33044. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Ekim Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün Resmi Gazete 11 Ekim Cumartesi 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 11 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Ekim Cumartesi tarihli 33044. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 Ekim RESMİ GAZETE için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Ekim Resmi Gazete kararları

TEBLİĞLER

–– Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2021/29)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2025/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/33)

👉11 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra...
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Ünlü hakemden Jose Mourinho’ya ağır suçlama! “Yaşadığım en kötü olaydı”
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! 09:49
G.Saray'dan Icardi’ye özel program! G.Saray'dan Icardi’ye özel program! 09:28
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti 09:15
İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi! İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi! 08:54
Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 08:20
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Daha Eski
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28