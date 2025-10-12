RESMİ GAZETE 2025 | 12 Ekim Pazar bugünkü Resmi Gazete kararları

12 Ekim 2025 Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'nin 33045. sayısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren kararları ve kamuoyuna duyurulması gereken düzenlemeleri içeriyor. Resmi Gazete, uygulanacak kararların resmi ilanını yaparak vatandaşları ve ilgili kurumları bilgilendiren temel mecra olma özelliğini bir kez daha gösterdi. Bugünkü sayıda atanmalar, görevden almalar, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli resmi ilanlar yer aldı. Hem kamu görevlileri hem de vatandaşlar, yayımlanan bu kararlarla ilgili detayları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. İşte 12 Ekim Resmi Gazete kararları ve önemli ilanlar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi, Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar ve Nitrat Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi ve Raporlanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/17)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri