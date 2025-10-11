ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 11 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ankara’da 11 Ekim Cumartesi günü sular ne zaman gelecek? ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, hangi ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacak? Kesintiler ne kadar sürecek ve hangi saatler arasında olacak? Ankara’da su kesintisinden etkilenecek bölgeler ve saat detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:34
ASKİ SU KESİNTİSİ 11 EKİM | Ankara'da 11 Ekim Cumartesi günü sular ne zaman gelecek? ASKİ hangi ilçelerde planlı su kesintisi uygulayacak? Kesinti saatleri ve süresi hakkında bilgiler neler? Ankara'da su kesintisinden etkilenip etkilenmeyeceğinizi öğrenmek isteyenler, haberimizde tüm detaylara ulaşabilir. Peki, kesintiden hangi mahalleler ve ilçeler etkilenecek? Detaylar haberimizde...

ASKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve suların geri geleceği tahmini saatler, genellikle şebeke hattı arızaları veya depo seviyesi düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. İşte ASKİ'nin güncel verilerine dayanarak 11 Ekim'de kesinti yaşanan veya yaşanması beklenen ilçeler ve suların ne zaman geleceğine dair detaylar:

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 11.10.2025 09:15:00

    Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00

    Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Bağlarbaşı Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü.

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 11.10.2025 10:05:00

    Tamir Tarihi: 11.10.2025 14:00:00

    Detay: Çankaya İlcesi Ahlatlıbel mahallesi 110 Luk Pvc hattındameydena gelen arıza sebebiyle Plansız su kesintisi yapılmıştır Sabır ve anlayışınız için Teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel üst kotları, Öyse kent

ASKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler için tıkla

  • BEYPAZARI

    Arıza Tarihi: 10.10.2025 22:00:00

    Tamir Tarihi: 11.10.2025 06:30:00

    Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

    Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)

  • KEÇİÖREN

    Arıza Tarihi: 11.10.2025 09:00:00

    Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00

    Detay: Keçiören basınevleri mahallesi gülhane caddesinde yağmur suyu imalat çalışması devam etmekte olduğundan çalışma güzargahın da bulunan Q 200 lük şebeke hattında su kesintisi yapılacaktır anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Basınevleri ve Karargahtepe Mahallelerinin alt kotları ve civarı

ASKİ su kesintisi 11 Ekim

En kesin ve anlık bilgi için doğrudan ASKİ'nin resmi Su Kesintileri sayfasını kontrol etmeniz önerilir, zira tamir ve geri verme saatlerinde saha koşullarına bağlı olarak değişiklikler yaşanabilmektedir.

ASKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

