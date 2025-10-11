11 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULA!💥Sayısal Loto açıklandı mı? Milli Piyango online sorgulama ekranı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
11 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı mı? Şanslı numaralar belli oldu mu ve büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango’nun resmi online sorgulama ekranı üzerinden kendi biletinizi kontrol edebilir misiniz? Bu hafta Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı ve kazanan şanslı kişiler ne kadar ikramiye kazandı? Tüm detaylar ve online sorgulama adımları haberimizde!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 11:10
ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI | 11 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklandı mı? Bu hafta hangi numaralar kazandırdı ve büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango online sorgulama ekranı üzerinden biletinizi nasıl kontrol edebilirsiniz? Şanslı numaralarla eşleşenler büyük ödülü nasıl alacak ve kazanan isimler ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişi, kazanan numaralar ve online sorgulama detayları haberimizde yer alıyor.

SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 21:30'da başlayacak. Çekiliş, Milli Piyango Online'ın resmi internet adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından 6, 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilen talihlilerin ikramiye miktarları ve kazandıran numaralar açıklanacak. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki kanalları kullanabilir:

  • Milli Piyango Online Resmi Sitesi: (millipiyangoonline.com) adresindeki Çekiliş Sonuçları sekmesinden.

  • Milli Piyango Online Mobil Uygulaması: Uygulama üzerinden bilet sorgulama işlemi yapılabilir.

  • Bayiler: Kuponunuzu bilet satış noktalarındaki terminalden okutarak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 EKİM ÇARŞAMBA)

04 - 41 - 73 - 37 - 48 - 27 - Joker 76 - SüperStar 70

Çılgın Sayısal Loto 11 Ekim

👉 Sayısal Loto 8 Ekim Çarşamba sonucu için TIKLA

