CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

2026 yılı için Green Card başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Başvuru ekranı açıldı mı yoksa açılması için belirli bir tarih mi bekleniyor? ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen DV Lottery programı, her yıl Ekim ayında başvurulara açılıyor. Türkiye’den başvuru yapmak isteyen adaylar, resmi site üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor. Başvuru ekranı açıldığında doğru adımları takip etmek, hatasız form doldurmak oldukça önemli. Peki, bu yıl başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecek ve başvuru süresi ne kadar sürecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvurusuna katılmak isteyenler için en çok merak edilen konu, başvuru şartlarıdır. Kimler çekilişe katılabilir ve hangi kriterleri karşılamalı? Temel şartlar arasında uygun ülke vatandaşı olmak, en az lise mezunu veya son 5 yıl içinde belirli bir iş tecrübesine sahip olmak bulunuyor. Ayrıca birden fazla başvuru yapmak yasak ve tüm başvurular geçersiz sayılabiliyor. Vatandaşlar, Green Card başvuru ekranının ne zaman açılacağını merak ediliyor. Green Card başvuru süreci ve detayları araştırılıyor. Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir ve hangi belgeler gereklidir? Tüm bu detaylar, doğru ve geçerli bir başvuru için kritik öneme sahip oluyor. Peki, Green Card başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları genellikle her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.

2025-2026 dönemi için başvuruların Ekim 2025'te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi öngörülüyor. Kesin başvuru tarihleri ise her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından resmi olarak ilan ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların duyuruları takip ederek süreci zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden ve ücretsiz olarak yapılır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Başvuru sahibinin, çekilişe katılmasına izin verilen bir ülkede doğmuş olması gerekir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (Türkiye'de doğanlar) Green Card çekilişine katılmaya uygun ülkeler listesinde yer almaktadır.
  • Lise Mezuniyeti: En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak (12 yıllık temel ve orta öğretimi tamamlamış olmak) veya
  • İş Deneyimi: Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl boyunca bir işte çalışmış olmak. Bu işin, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir meslek olması şarttır.
  • Pasaport Zorunluluğu: Daha önceki yıllarda zorunlu olan geçerli pasaport sahibi olma şartı, güncel mevzuatta kaldırılmıştır.
  • Fotoğraf: Başvuruların en sık elenme nedenidir. Son 6 ay içinde çekilmiş, biyometrik özelliklere uygun (5x5 cm, beyaz fonlu) ve daha önce çekilişte kullanılmamış bir fotoğraf yüklenmelidir.
  • Aile Bilgileri: Evliyseniz eşinizin ve 21 yaş altındaki tüm bekar çocuklarınızın bilgileri ve fotoğrafları (ABD'de yaşamak istemeseler bile) eksiksiz ve doğru bir şekilde forma girilmelidir. Eksik veya hatalı bilgi verilmesi, çekilişi kazansanız bile vize aşamasında diskalifiye edilmenize neden olabilir.
  • Ücret: Green Card çekilişine katılmak ücretsizdir. (Kazanmanız durumunda ise vize ve sağlık muayenesi gibi ücretler ödenir.)
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt!
DİĞER
FIFA Dünya Kupası için tarihi hamle! Infantino yeni değişikliği duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama!
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eylül ayının en iyisi Hull City'li Mcburnie oldu! Eylül ayının en iyisi Hull City'li Mcburnie oldu! 16:46
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 16:30
Ozan Kabak sahalara döndü! Ozan Kabak sahalara döndü! 16:11
Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti Brezilya Güney Kore'yi farklı mağlup etti 16:08
Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması! Euroleague’den “NBA Europe” açıklaması! 16:04
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 16:00
Daha Eski
Sea To Sky orman etabında zafer Lettenbichler'in! Sea To Sky orman etabında zafer Lettenbichler'in! 15:57
Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! 15:32
Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! 15:31
G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! 15:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 15:11
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! 15:07