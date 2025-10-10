GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvurusuna katılmak isteyenler için en çok merak edilen konu, başvuru şartlarıdır. Kimler çekilişe katılabilir ve hangi kriterleri karşılamalı? Temel şartlar arasında uygun ülke vatandaşı olmak, en az lise mezunu veya son 5 yıl içinde belirli bir iş tecrübesine sahip olmak bulunuyor. Ayrıca birden fazla başvuru yapmak yasak ve tüm başvurular geçersiz sayılabiliyor. Vatandaşlar, Green Card başvuru ekranının ne zaman açılacağını merak ediliyor. Green Card başvuru süreci ve detayları araştırılıyor. Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir ve hangi belgeler gereklidir? Tüm bu detaylar, doğru ve geçerli bir başvuru için kritik öneme sahip oluyor. Peki, Green Card başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları genellikle her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.

2025-2026 dönemi için başvuruların Ekim 2025'te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi öngörülüyor. Kesin başvuru tarihleri ise her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından resmi olarak ilan ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların duyuruları takip ederek süreci zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden ve ücretsiz olarak yapılır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?