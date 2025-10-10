CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler ANKARA HAVA DURUMU 11 EKİM | Ankara'da cumartesi günü hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

11 Ekim Cumartesi günü Ankara’da hava genel olarak güneşli mi olacak? Sabah saatlerinde sıcaklık kaç derece olacak ve öğleye doğru ne kadar yükselecek? Vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyor. Akşam saatlerinde bulutlanma artacak mı ve gece yağmur olasılığı var mı? Rüzgâr hızı ve nem oranı gün boyunca nasıl değişecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:25 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:42
Ankara'da 11 Ekim'de hava güneşli mi olacak yoksa bulutlu mu? Sabah saatlerinde sıcaklık kaç derece civarında olacak ve öğleye doğru sıcaklık artacak mı? Akşam saatlerinde yağmur ihtimali var mı ve gece hangi saatlerde etkili olacak? Rüzgâr ve nem oranları dışarıda yapılacak planları nasıl etkileyecek? Gece saatlerinde sağanak yağış ihtimali var mı? Gün boyunca rüzgâr ve nem oranları dışarıda plan yapanları nasıl etkileyebilir? Ankara'da Cumartesi günü hava durumu hakkında merak edilen tüm detayları bu yazıda öğrenebilirsiniz.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Cuma 15:00 - Cumartesi 06:00 arasında hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve rüzgar hafif (1−8 km/sa) seyredecek. Gece en düşük sıcaklık 03:00−06:00 saatleri arasında 6∘C olacak.

Cumartesi 09:00'dan itibaren hava çok bulutlu bir hale gelecek ve sıcaklıklar 13∘C'ye yükselecek. Rüzgar hızı artarak 12 km/sa ortalamaya ulaşacak.

Cumartesi 12:00 - 15:00 arasında en yüksek sıcaklık 16∘C'yi görecek ve rüzgar hızı ortalama 16 km/sa, maksimum ise 38 km/sa olarak bekleniyor.

Cumartesi 15:00'ten itibaren günün kalanında (gece 24:00'e kadar) yağış bekleniyor. Sıcaklıklar akşam saatlerinde 9∘C'ye kadar düşerken, rüzgar hızı ortalama 10−11 km/sa seviyelerinde kalmaya devam edecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

11 Ekim Cumartesi günü hava yağmurlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 6∘C, en yüksek 16∘C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden 16 km/sa hızla esecek.

12 Ekim Pazar günü hava çok bulutlu. En düşük sıcaklık 6∘C, en yüksek 12∘C beklenirken, rüzgar kuzey yönünden 12 km/sa hızda olacak.

13 Ekim Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 3∘C ile haftanın en soğuk gecesi yaşanacak, en yüksek sıcaklık ise 15∘C olacak.

14 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu devam edecek. Sıcaklıklar 6∘C ile 17∘C arasında değişecek.

15 Ekim Çarşamba günü ise hava yine parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 18∘C'ye ulaşacak.

