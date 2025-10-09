Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?

Yeni yıla sayılı günler kala 2026'ya tatilde girmek isteyenler, yılbaşı gecesi için planlamalarını hızlandırdı. Her sene olduğu gibi bu senenin sonunda da en çok merak edilenler arasında '1 Ocak hangi güne denk geliyor?' sorusu yerini aldı. Çalışanların yanı sıra öğrenci ve veliler için de yılın ilk tatil fırsatını sunan 1 Ocak resmi tatiline ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılbaşı tatili, resmi olarak 1 gündür. 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olup çalışanlar, 2 Ocak Cuma günü tek bir gün idari izinle resmi tatili hafta sonuna bağlayabilir. Bu sayede 31 Aralık Çarşamba iş çıkışı sonrası başlayan mola, Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar şeklinde dört günlük bir tatil fırsatı yaratmaktadır.

1 OCAK 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşını evde ailesi ve sevdikleriyle geçirecek olanlardan kayak tatili yapacaklara, dışarıda yemek yiyenlerden Milli Piyango takip edeceklere, herkesi ilgilendiren yılbaşı tatili, bu yıl hafta arasına denk gelmesi sebebiyle hafta sonu tatiliyle birleştirilemiyor. Ancak yılbaşı tatilini hafta içi bir günden hafta sonuna taşımak da mümkün.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil statüsünde yer alıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'na göre, yılbaşı tüm kamu ve özel sektörde dinlenme günü olarak kabul ediliyor.

2026 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Perşembe

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart Perşembe (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 20 Mart Cuma - 21 Mart Cumartesi - 22 Mart Pazar

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Perşembe

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Cuma

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Salı

📅Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs Salı (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı: 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Çarşamba

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Pazar

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Perşembe