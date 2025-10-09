CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?

Yeni yıla girerken yılbaşı tatilini planlayanlar, tarihler konusunda araştırmalara başladı. Ülkemizde 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken hafta sonu ile resmi tatili birleştirmek isteyenler, tatilin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 2026 yılına girerken yılın ilk tatil fırsatına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 14:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?

Yeni yıla sayılı günler kala 2026'ya tatilde girmek isteyenler, yılbaşı gecesi için planlamalarını hızlandırdı. Her sene olduğu gibi bu senenin sonunda da en çok merak edilenler arasında '1 Ocak hangi güne denk geliyor?' sorusu yerini aldı. Çalışanların yanı sıra öğrenci ve veliler için de yılın ilk tatil fırsatını sunan 1 Ocak resmi tatiline ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılbaşı tatili, resmi olarak 1 gündür. 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olup çalışanlar, 2 Ocak Cuma günü tek bir gün idari izinle resmi tatili hafta sonuna bağlayabilir. Bu sayede 31 Aralık Çarşamba iş çıkışı sonrası başlayan mola, Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar şeklinde dört günlük bir tatil fırsatı yaratmaktadır.

1 OCAK 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşını evde ailesi ve sevdikleriyle geçirecek olanlardan kayak tatili yapacaklara, dışarıda yemek yiyenlerden Milli Piyango takip edeceklere, herkesi ilgilendiren yılbaşı tatili, bu yıl hafta arasına denk gelmesi sebebiyle hafta sonu tatiliyle birleştirilemiyor. Ancak yılbaşı tatilini hafta içi bir günden hafta sonuna taşımak da mümkün.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil statüsünde yer alıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'na göre, yılbaşı tüm kamu ve özel sektörde dinlenme günü olarak kabul ediliyor.

2026 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Perşembe

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart Perşembe (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 20 Mart Cuma - 21 Mart Cumartesi - 22 Mart Pazar

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Perşembe

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Cuma

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Salı

📅Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs Salı (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı: 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Çarşamba

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Pazar

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Perşembe

Türk Telekom - REKLAM
G.Saray'dan Icardi kararı!
DİĞER
Süper Lig'de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte zirvedeki yıldız futbolcu...
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: Benfica beni her gün... Mourinho: Benfica beni her gün... 15:21
Kayserispor'dan Volkan Demirel açıklaması! Kayserispor'dan Volkan Demirel açıklaması! 15:17
Güiza’dan itiraf: Pep Guardiola beni... Güiza’dan itiraf: Pep Guardiola beni... 15:13
F.Bahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! 14:51
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 14:17
Kızılyıldız'da Sfairopoulos dönemi sona erdi! Kızılyıldız'da Sfairopoulos dönemi sona erdi! 13:58
Daha Eski
Özbek Mardin'de GS Store açılışını yaptı! Özbek Mardin'de GS Store açılışını yaptı! 13:23
Belözoğlu'ndan veda: Antalyaspor her zaman... Belözoğlu'ndan veda: Antalyaspor her zaman... 13:20
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 13:12
Çekya - Hırvatistan maçı detayları! Çekya - Hırvatistan maçı detayları! 13:11
Barcelona'nın Kenan-Yamal projesi! Barcelona'nın Kenan-Yamal projesi! 12:57
Kayserispor’da Gisdol dönemi sona erdi Kayserispor’da Gisdol dönemi sona erdi 12:52