Meteoroloji'den 8 ilde sarı kodlu alarm: 9 Ekim hava durumu | Rüzgar ve yağış şiddetini artıracak

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Perşembe günü için yayımladığı hava tahmin raporunda, ülke genelinde birçok bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirerek vatandaşları uyardı. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar alarmı verildi. Son hava olayları ile birlikte sıcakların da mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE SAĞANAK UYARISI

⛈⚡Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

🌫Rüzgârın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da günün ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların 9 Ekim Perşembe boyunca sürmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın sabah saatlerinde 14 dereceye kadar gerilemesi beklenirken megakentte batıdan gelen rüzgarın maksimum hızı saatte 37 km'yi bulacak. Günün en yüksek 19, en düşük sıcaklığının ise 13 derece olması beklenirken nem oranı ise en yüksek yüzde 86 ve en düşük yüzde 69 olacağı kaydedildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

09 Ekim Perşembe: Sağanak Yağışlı 13 - 19°C

10 Ekim Cuma: Çok Bulutlu 13 - 19°C

11 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı 14 - 19°C

12 Ekim Pazar: Az Bulutlu 13 - 20°C

13 Ekim Pazartesi: Az Bulutlu 13 - 19°C

9 EKİM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C: Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu