Madımak tarifi, nasıl yapılır? Sivas Madımak malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları!

Sivas'ın eşsiz lezzetlerinden biri olan Madımak yemeği, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir geleneksel Türk yemeğidir. Madımak otu, özellikle bahar aylarında toplanan, kendine has aromasıyla bilinen ve yörede sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Bu ot, bulgur, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlarla birleşerek sofralarda yerini alır. Peki, Sivas yöresine ait Madımak yemeği nasıl yapılır? İçerisinde neler bulunur, Madımak yemeği için püf noktalar nelerdir? Sizin için haberimizde derledik.

MADIMAK YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- Yarım kg madımak

- 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 adet kuru soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- Yarım çay bardağı bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 50 gram pastırma

- 5 su bardağı + 2 su bardağı sıcak su

MADIMAK YEMEĞİNİN TARİFİ

Madımağın köklerini, sararmış yapraklarını ve içerisinden çıkan farklı otları güzelce ayıklayalım.

Temizlediğimiz madımakları 3-4 defa bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzelim.

Daha sonra tutam tutam alarak ince ince kıyalım.

Doğrama işlemi bittikten sonra soğan ve sarımsağı doğrayalım.

Ardından pastırmayı da çok büyük olmayacak şekilde keselim.

Tencereye sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız soğan ve sarımsağı ilave edip soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Kavrulan soğana pastırmayı da ekleyerek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim.

Daha sonra domates salçası, tuz, pul biber ve karabiberi ilave ederek salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

Doğradığımız madımakları da ilave edelim ve madımakların rengi dönünceye kadar kısık ateşte 10 dakika kavuralım.

Yeterince kavrulduktan sonra madımağa yıkanmış bulguru ekleyerek 1-2 tur karıştıralım.

Son olarak yemeğimize sıcak su ilave ederek karıştıralım.

Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte bulgurlar ve madımaklar yumuşayıncaya kadar pişirelim. Yemeğimiz piştikçe koyulaşacaktır. Bu yüzden ara ara karıştırarak kontrol edelim. Eğer gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Ben sonradan yaklaşık 2 su bardağı daha sıcak su ekledim.

Ocağı kapattıktan sonra yemeğimizi yaklaşık 10 dakika dinlendirelim. Yanında yoğurtla servis edebilirsiniz.

MADIMAK YEMEĞİ PÜF NOKTALARI

🌿Madımak otunun diri kalmaması için ince kıyılması gerekmektedir.

💧Sıcak suyun az gelmesi halinde bulgurlar çiğ kalacaktır. Tadına bakarak pişene yakın yeniden su ilave edebilirsiniz.

⏲️Bulgurun hazımsızlık yapmaması ve içini çekmesi için ocağı kapattıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.