Beşiktaş su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Beşiktaş sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Beşiktaş su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Beşiktaş mahalleleri, Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Beşiktaş'ta, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Beşiktaş ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Beşiktaş su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Beşiktaş su kesintisi programını sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: MURADİYE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VİŞNEZADE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

