CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Beşiktaş su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Beşiktaş sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Beşiktaş su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Beşiktaş sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerinden Beşiktaş'ta, 7 Ekim 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Beşiktaş'taki Muradiye ve Vişnezade Mahallesi ile çevrede sular kesilecek. Abone bilgilendirme sistemleri üzerinden yapılan duyuruda kesintinin sebebi ve suların geleceği saatler bildirildi. Beşiktaş su esintisi ne zaman bitecek, hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 07:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Beşiktaş sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Beşiktaş su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Beşiktaş mahalleleri, Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Beşiktaş'ta, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Beşiktaş ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Beşiktaş su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Beşiktaş su kesintisi programını sizler için derledik.

Kesintileri haritada görmek için TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: MURADİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VİŞNEZADE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

Türk Telekom - REKLAM
F.Bahçe'de gündem yeniden Sırp yıldız!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Leroy Sane gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! 23:51
Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 23:51
Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok Hacıosmanoğlu: Derbide kural hatası yok 23:51
Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması! Hacıosmanoğlu'dan Arda Kardeşler açıklaması! 23:50
Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor! Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor! 23:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 23:50
Daha Eski
Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı! Sane B. Münihli taraftarlarla tartıştı! 23:50
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:50
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 23:50
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 23:50
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! 23:50
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı 23:50