ALES başvuru ekranı 2025 | ALES-3 başvuru nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

ALES sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların beklediği haber geldi. ALES 2025/3 başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların lisansüstü programlara, akademik kadrolara yerleşmesi için ALES puanı gerekli olurken sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın bu yıl gerçekleştirilecek üçüncüsü (2025/ALES-3), 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak. Üniversitelerin lisans, bölümlerinde öğrenime devam eden ya da mezun olmuş herkesin girebileceği ALES'e başvuru için gerekli tüm detayları sizler için derledik.

👉2025 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

2025 ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES başvuruları 7 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Başvurular, 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

2025 ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, 2025 ALES/3 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir.

2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES geç başvuruları başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 21 Ekim 2025 olarak belirlendi.

2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2025 ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Kılavuzu'nda yer almaktadır.

2025 ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2025 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.