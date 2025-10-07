CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALES başvuru ekranı 2025 | ALES-3 başvuru nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru ekranı 2025 | ALES-3 başvuru nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim görmek isteyen adayların katılımının zorunlu olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular başladı. Bu yıl 3. kez düzenlenen ALES'e katılarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için 'ALES başvuru ekranı 2025 | ALES-3 başvuru nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALES başvuru ekranı 2025 | ALES-3 başvuru nasıl, nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

ALES sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların beklediği haber geldi. ALES 2025/3 başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların lisansüstü programlara, akademik kadrolara yerleşmesi için ALES puanı gerekli olurken sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın bu yıl gerçekleştirilecek üçüncüsü (2025/ALES-3), 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak. Üniversitelerin lisans, bölümlerinde öğrenime devam eden ya da mezun olmuş herkesin girebileceği ALES'e başvuru için gerekli tüm detayları sizler için derledik.

👉2025 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

2025 ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES başvuruları 7 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Başvurular, 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

2025 ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, 2025 ALES/3 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir.

2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES geç başvuruları başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 21 Ekim 2025 olarak belirlendi.

2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

2025 ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 ALES/3 BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/3 Kılavuzu'nda yer almaktadır.

2025 ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2025 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Icardi için flaş iddia!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Daha Eski
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10
Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı 10:04
Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! 09:41
En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! 09:36
Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! 09:25