CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 5 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 5 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 5 Ekim Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 5 Ekim 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 08:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 5 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 5 EKİM? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 5 Ekim Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

5 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:04
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Daha Eski
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29