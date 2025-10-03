CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı sorusu merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri bankaların çoğu şubesi kapalıdır ancak AVM, havaalanı ya da bazı özel bölgelerde bulunan şubeler sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler, hafta sonu mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM’leri kullanmaya devam edebilir. Peki hafta sonu hangi bankalar işlem yapıyor? İşte detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Cumartesi ve Pazar günleri bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI İLE 7/24 YAPILABİLEN İŞLEMLER

Şubelerin belirli saatlerde çalışıyor olması, bankacılık hizmetlerine erişiminizi sınırlamaz.

Mobil ve internet bankacılığı sayesinde:

• Para transferi (EFT, havale, FAST)

Fatura ve vergi ödemeleri

Kredi kartı ve kredi işlemleri

Yatırım ve döviz alım-satım işlemleri gibi birçok hizmete 7/24 erişim mümkündür.

HAFTA SONU AÇIK BANKA VAR MI?

Genel olarak bankalar hafta sonu çalışmaz. Ancak havalimanı ve AVM şubeleri istisnai olarak hizmet verebilir.

İNTERNET BANKACILIĞI HANGİ SAATLERDE HİZMET VERİR?

Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri 7 gün 24 saat kullanılabilir. Bu sayede şubeye gitmeden birçok işlemi anında gerçekleştirebilirsiniz.

Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Okan Buruk'a Liverpool zaferi sonrası sürpriz talip! Dev maç sonrası harekete geçtiler...
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abraham'da son durum ne? Abraham'da son durum ne? 15:14
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? 15:10
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37
Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? 14:19
Daha Eski
Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? 14:14
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 14:13
Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:10
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza 14:06
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 13:54
Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? 13:48