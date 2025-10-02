CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 2 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 2 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 2 Ekim Perşembe | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 2 Ekim 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 07:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 2 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 2 EKİM? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 2 Ekim Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

2 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Casper - REKLAM
"F.Bahçe favoriler arasında!"
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 29 Türk aktivist alıkonuldu | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 08:46
Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 08:26
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 01:10
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 01:02
Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... 00:51
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 00:51
Daha Eski
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 00:49
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 00:49
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." 00:49
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 00:49
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! 00:49
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme! G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme! 00:48