CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 3 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 3 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 3 Ekim Cuma | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 3 Ekim 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 08:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 3 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 3 EKİM? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 3 Ekim Cuma son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

3 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da pamuk eller cebe!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
Buruk'tan derbiye Liverpool planı!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:15
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:14
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:33
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 00:30
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 00:30
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 00:30
Daha Eski
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 00:30
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 00:30
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 00:30
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 00:29
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 00:29
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 00:29