Kaçkar'da dev organizasyon

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de 55 ülkeden 1285 sporcunun katılımıyla başlayan 'Kaçkar by UTMB' organizasyonunda, açıklamalarda bulundu. Güzel bir organizasyonun startını verdiklerini ifade eden Bakan Bak, "Sabah yarışın 50 kilometresinin startını verdik. Bu coğrafya, meydan okumaların olduğu bir coğrafya ve özellikle Kaçkar Dağları'nda bölgenin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon. Bunun için 2 yıldır çalışılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYDER'İ BAŞKA SEVİYOR

Cumhurbaşkanımızın memleketinde ve çok sevdiği Ayder Yaylası'nda böyle bir organizasyonu yapmanın ve buranın güzelliklerini dünyaya aktarmanın büyük keyfini yaşadıklarını belirten Bakan Bak, "Yağmuru, çamuru ve yaylasındaki karı ve dereleriyle güzel bir doğa. İnanıyorum ki, güzel paylaşımlar olacak. Yağışla beraber güzel fotoğraflar ortaya çıkacak. 5 yıl daha devam edecek. Bu heyecan herkesi mutlu etti. Rize, coşkusu ve enerjisiyle güzel bir süreç yaşatacak" diye konuştu.

JASMİN NUNIGE VE CAMPBELL ZİRVEDE

Türkiye'nin ilk UTMB Dünya Serisi ayağı olan "Kaçkar by UTMB" yarışları, Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğasında tamamlandı. Toplam 1.285 sporcu, 50K ve 20K parkurlarında mücadele etti. 50K kategorisinde kadınlarda İsviçreli Jasmin Nunige birinciliği, Tuğçe Karakaya ikinciliği, İspanyol Greta Garcia Moran üçüncülüğü kazandı. Erkeklerde ise ABD'li Campbell birinci, Alman Koch ikinci, Rus Iurii Shtankov üçüncü oldu. 20K kategorisinde kadınlarda Beyza Güzel birincilik, Rus Vasilevskaya ikincilik, Kanadalı Jeanne Laricheliere- Banken üçüncülük elde etti. Erkeklerde ise Mestan Turhan birinci, Rus Menyakin ikinci, İrem Can Ayaz üçüncü sırayı aldı. Organizasyon, bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.