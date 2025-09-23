CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? 📢 2025 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? 📢 2025 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

2025 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Üniversite hayali kuran binlerce adayın merak ettiği soruların başında YKS ek tercihler başladı mı? geliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:29 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:29
YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? 📢 2025 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

Üniversiteye yerleşemeyen veya istediği bölüme giremeyen adayların umutla beklediği 2025 YKS ek tercih süreci gündemdeki yerini koruyor. İlk tercihler sonrasında boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için ikinci bir şans doğacak. Bu nedenle binlerce kişi "YKS ek tercihler başladı mı?", "2025 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?" ve "YKS ek tercihleri nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS ek tercihleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin takvimine göre 2025 YKS ek tercihleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme süreci başlayacak.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, ek tercih döneminde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini yapabilecek. Henüz 2025 YKS ek tercihler başlamadı. Ancak ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu yayımlandığında hem tercih tarihleri hem de boş kontenjan listesi açıklanacak.

