SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

SON DAKİKA KONYA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Eylül Pazartesi günü Konya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bölge halkı güvenli alanlara yönelirken, resmi kurumlar gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Peki, SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Eylül Pazartesi günü saat 09.03'te Konya'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Kulu olarak açıklanan sarsıntının 9,24 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ KONYA DEPREMİ

Kandilli Rasathanesi ise Konya'da 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu paylaştı. Son depremlerde yer alan verilere göre, merkez üssü Kulu olan sarsıntının 5,6 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.