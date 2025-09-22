SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Eylül Pazartesi Konya'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar paylaşılırken, vatandaşlar, "Konya'da korkutan deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:19
SON DAKİKA KONYA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Eylül Pazartesi günü Konya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bölge halkı güvenli alanlara yönelirken, resmi kurumlar gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Peki, SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Eylül Pazartesi günü saat 09.03'te Konya'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Kulu olarak açıklanan sarsıntının 9,24 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ KONYA DEPREMİ

Kandilli Rasathanesi ise Konya'da 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu paylaştı. Son depremlerde yer alan verilere göre, merkez üssü Kulu olan sarsıntının 5,6 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

