CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, okullar ve bankaların çalışma düzeni değiştiği için “29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?” sorusu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 11:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?

29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok araştırılan sorulardan biri bu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim, her yıl resmi tatil kapsamında kutlanıyor. Bu nedenle "29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı?" sorusu, hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Özellikle resmi tatillerde bankaların hizmet verip vermeyeceği, işlem planlaması yapan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Peki, 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim 2025 Pazartesi bankalar kapalı mı? Detaylar haberimizde...

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 29 Ekim'de bankalar, kamu kurumları ve okullar kapalı oluyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Futbolda tartışmaları bitirecek öneri! “Sakatlık numaraları azalacak”
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Liverpool'dan G.Saray'a özel karar!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 11:16
F.Bahçe'nin D. Zagreb maçı hakemi belli oldu! F.Bahçe'nin D. Zagreb maçı hakemi belli oldu! 11:14
G.Saray'da Osimhen için sıcak gelişme! G.Saray'da Osimhen için sıcak gelişme! 11:02
Napoli-Pisa maçı ne zaman? Napoli-Pisa maçı ne zaman? 10:58
Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! 10:55
Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! 10:45
Daha Eski
Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! 10:20
Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! 09:55
Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! 09:51
Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! 09:44
Alex de Souza'dan Saran'a tebrik Alex de Souza'dan Saran'a tebrik 09:42
Buruk'tan Sane için flaş karar! Buruk'tan Sane için flaş karar! 09:28